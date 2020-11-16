Таиланд назвал условия для вьезда иностранных туристов. Те может получить визу типа TR, которая позволяет находиться в стране 60 дней. Также есть возможность продления визы еще на 30 суток.

В Таиланд смогут попасть только те туристы, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тысяч батов (около 20 тысяч долларов). Об этом сообщает портал Travel Off Path.

Портал уточняет, что это не единственное условие для путешественников. Власти страны назвали еще ряд условий для въезда. Это отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был взят в течение 72 часов до полета. После въезда в страну туристам сделают второй тест на вирус. А в случае положительного результата теста путешественник будет переведен в государственную больницу на карантин.

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Также туристам необходима виза стоимостью 30-40 евро и страховка на сумму не менее 100 тыс. долларов на весь срок пребывания в Таиланде. Она должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции.

А долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней доступны только жителям государств с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

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