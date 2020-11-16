Рекордно низька активність виборців лише 24 відсотки. В Україні завершився другий тур місцевих голосувань. Найвища активність 34 відсотки була на Хмельниччині, найнижча 19 в Сумській області.

Мерів обирали в семи містах Кам'янці-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. У ЦВК на підрахунок голосів є п'ять днів. Імена переможців мають повідомити до п'ятниці.