Місцеві вибори в Україні побили антирекорд активності виборців [ Редактировать ]
Рекордно низька активність виборців лише 24 відсотки. В Україні завершився другий тур місцевих голосувань. Найвища активність 34 відсотки була на Хмельниччині, найнижча 19 в Сумській області.
Мерів обирали в семи містах Кам'янці-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. У ЦВК на підрахунок голосів є п'ять днів. Імена переможців мають повідомити до п'ятниці.
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