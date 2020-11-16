Білборди, агітація та складені протоколи: які порушення зафіксували на дільницях [ Редактировать ]
Голосування у другому турі місцевих виборів відбулися без серйозних порушень. Поліція відкрила 7 кримінальних проваджень і зареєструвала 110 скарг.
Серед них: білборди в стилістиці кандидатів, завуальовані смс-повідомлення, голосування за кабінками та заздалегідь складені протоколи. Більше про це - у сюжеті.
Cфотографував, а потім розірвав. У місті Українка Київської області чоловік на виборчій дільниці зробив світлину бюлетеня. Це зафіксували спостерігачі. А коли спробували затримати порушника - той розірвав документ і намагався кинути його у скриньку для голосування. Втім йому зробити це не вдалося. Поліція чоловіка затримала і склала протокол.
Я имею право. - Вы не имеете права. Вызывайте полицию. - А чого воно таке дурне?
Голосувати за "свого" агітували сьогодні виборців Херсона. На мобільні телефони містян приходили повідомлення з текстом: "місту потрібен свій мер-господарник, а не чужий популіст". Правопорушення - тепер клопіт правоохоронців.
Не обійшлось без порушень і в Одесі. За повідомленнями спостерігачів, на одній із дільниць міста сейф із бюлетенями відкрили ще до початку засідання комісії. На іншій дільниці голосування почалося із затримкою на одну годину - через зміну секретаря виборчкому.
Олександр Фацевич, заступник голови Національної поліції України:
Національна поліція зафіксувала суттєве запізнення відкриття дільничих виборчих комісій в Одеській області. По одному факту внесені відомості до ЕРДР - перешкоджання виборчого права. Також повідомлено 15 повідомлень з початку доби, що до порушень виборчого права. Загалом залучено для публічної безпеки і порядка більше 5 тис правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії та ДСНС.
Загалом поліція у день голосування отримала 54 повідомлення про порушення виборчого процесу. Найбільше зафіксовано їх у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях. Слідчі відкрили дві кримінальні провадження та склали два адмінпротоколи.
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