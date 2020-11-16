В Україні за добу від коронавірусу померли 94 пацієнти [ Редактировать ]
Маємо оновлену інформацію щодо поширення коронавірусу в Україні. За попередню добу підтверджені 9 тисяч 832 нових діагнози, померли 94 пацієнти.
Загалом із початку спалаху пандемії, на Ковід захворіли понад 545 тисяч українців. Жертвами недуги стали майже 10 тисяч. Найбільше уражених на Харківщині, Львівщині, Одещині та у Києві.
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10 611 випадків інфікування коронавірусом зареєстрували в Україні минулої доби. 191 пацієнт помер
10 611 випадків інфікування коронавірусом зареєстрували в Україні минулої доби. 191 пацієнт помер. Майже сім тисяч одужало, повідомляють у МОЗ