Вибори у Молдові: Мая Санду отримала 57% підтримки [ Редактировать ]
Мая Санду перемагає на президентських виборах у Молдові. ЦВК уже опрацювала 99,5 % бюлетенів. Санду, кандидат від проєвропейських сил набирає 57 % підтримки.
У її опонента, чинного президента країни, який займає проросійську позицію, Ігоря Додона, 43 проценти. Активність у другому турі перегонів становила 53%. Рекордна кількість виборців прийшла на дільниці за кордоном - понад 15 відсотків. Саме зарубіжні голоси Ігор Додон вважає сфальсифікованими та заявляє про порушення на дільницях.
Мы голосуем за европейскую Молдову, чтобы она была частью больших возможностей и ценностей, солидарны с нашими соседями: украинцами, румынами, белорусами, которые хотят жить лучше, чтобы у наших детей было другое будущее.
Я считаю, что если Додон останется, ситуация не ухудшится, с другой стороны, если победит Майя Санду, жизнь будет тяжелой
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