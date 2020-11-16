"Согреться как взрослые": учебник для третьего класса поразил недетской задачей [ Редактировать ]
В учебнике для третьего класса нашли задачу, в которой на вершине горы девочка предлагает другу "согреться, как это иногда делают взрослые" - попробовав алкогольный напиток - глинтвейн.
Условия задачи возмутили взрослых. Фото страниц из учебника опубликовали в сети.
Примечательно, что данный учебник для третьеклассников одобрен Минобразования.
Ранее мы писали о том, что украинские школьники возвращаются за парты.
по теме
Учебные заведения будут работать в обычном режиме
Чому вона відмовлялася носити маску на уроках та міряти температуру? Яка причина такої категоричності?
У Німеччині на карантин закривають усе, крім шкіл і дитсадків. Чому влада так вирішила? І що робитимуть у разі спалахів хвороби?
Он поручил белорусскому правительству разработать соответствующий механизм