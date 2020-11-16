В Украине повысят цену доставки газа [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, член Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий заявила, что с нового года в Украине намерены повысить стоимость доставки газа. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.
По ее словам, тарифы могут повысить из-за подорожания газа.
Бабий пояснила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.
То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен.
При этом она не ожидает дальнейшего роста стоимости газа.
Ранее мы писали, что Украина начала использование резервного газа. Такое решение было принято для обеспечения отопительного сезона.
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