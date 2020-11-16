Вакцина от коронавируса Moderna показала 95% эффективность [ Редактировать ]
Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний.
В ходе третьей стадии испытания вакцины проводились на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 испытателей, из них 90 получали плацебо и пять - вакцину, говорится в пресс-релизе компании.
Вакцина от Moderna носит название mRNA-1273. Это вакцина на основе матричной РНК - в роли чертежа для производства вирусного S-белка выступает рибонуклеиновая кислота. Она аналогична по механизму работы вакцине от Pfizer и BioNTech.
Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.
Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.
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