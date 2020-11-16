В понедельник, 16 ноября, Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Почти половину средств, 1 млрд гривен, направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус, которые в первую очередь хотят передать семейным врачам, мобильным бригадам и "скорой". Еще 896 млн гривен может пойти на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

На другие важные меры, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 миллионов гривен, из них 213 миллионов - на приобретение лабораторного оборудования для медицинских заведений коммунальной формы собственности, а еще 46 миллионов - на расходные материалы для тестирования доноров крови.

Напомним, в середине октября Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда на борьбу с распространением коронавируса. Средства планировали потратить на закупку средств защиты и медпрепарата "Ремдесивир".