Из COVID-фонда выделили деньги: куда пойдут средства [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".
Почти половину средств, 1 млрд гривен, направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус, которые в первую очередь хотят передать семейным врачам, мобильным бригадам и "скорой". Еще 896 млн гривен может пойти на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.
На другие важные меры, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 миллионов гривен, из них 213 миллионов - на приобретение лабораторного оборудования для медицинских заведений коммунальной формы собственности, а еще 46 миллионов - на расходные материалы для тестирования доноров крови.
Напомним, в середине октября Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда на борьбу с распространением коронавируса. Средства планировали потратить на закупку средств защиты и медпрепарата "Ремдесивир".
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