Проти виконкому Івано-Франківської міськради відкрили кримінальне провадження. Звинувачують у нехтуванні постановою уряду "про карантин вихідного дня". Адже керівництво міста оголосило всі суботи-неділі до кінця листопаді робочими. Утім, попри таке рішення виконкому, більшість закладів Івано-Франківська цієї суботи та неділі не працювали. Загалом по області правоохоронці склали 32 протоколи за порушення карантину.

Христина Максимчак, начальниця сектору комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області: