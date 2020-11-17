Івано-Франківськ звинувачують у нехтуванні постановою уряду "про карантин вихідного дня" [ Редактировать ]
Проти виконкому Івано-Франківської міськради відкрили кримінальне провадження. Звинувачують у нехтуванні постановою уряду "про карантин вихідного дня". Адже керівництво міста оголосило всі суботи-неділі до кінця листопаді робочими. Утім, попри таке рішення виконкому, більшість закладів Івано-Франківська цієї суботи та неділі не працювали. Загалом по області правоохоронці склали 32 протоколи за порушення карантину.
Христина Максимчак, начальниця сектору комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області:
Таке рішення виконкому суперечить постанові Кабінету міністрів номер 641 і тим самим порушує правила та норми щодо запобігання епідемічний і інфекційних хвороб. Адже кабінет міністрів опублікував постанову якою скасований адаптивний карантин і вводиться локдаун вихідного.
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