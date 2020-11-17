Куди пішли гроші, які виділили постраждалим унаслідок повені на Прикарпатті - взялася перевіряти СБУ. І з'ясувалося, держава фінансувала відновлення абсолютно цілих мостів і будинків. А вартість ремонту інших - завищена в сотні разів. Хто заробляв на біді? І чи будуть вони покарані? З'ясовувала Жанна Дутчак.

Руйнівна червнева повінь на Прикарпатті. Понівечені будинки, дороги, мости... Збитків тоді нарахували щонайменше на два з половиною мільярди гривень. Та навіть з огляду на масштаб негоди, остаточні списки пошкоджених об'єктів і суми на компенсацію виявилися надзвичайними. А згодом з'ясували - до переліку потрапило й те, що вода взагалі не зачепила.

Марія Римар, прессекретар управління СБУ в Івано-Франківській області:

Посадовці органів місцевого самоврядування Косівського та Галицького районів вносили недостовірні відомості до переліку об'єктів, які потребують ремонту та відновлення.

Найбільше псевдоруйнувань - у Косівському районі. У Райдержадміністрації кажуть: всі акти обстежень складали сільські ради.

За інформацією цієї сільради, у них пошкоджено чотири мости. На відновлення просили 36,5 мільйонів гривень. Найбільше - 15 мільйонів, - на ось цю дерев'яну переправу. За документами вона нібито повністю знищена, хоча насправді - пошкоджені лише поручні та частина настилу. До речі, селяни вже все відновили.

Юрій Лук'янович, житель села Соколівка:

Це ми своїми силами зійшлися, бо тут було весілля намічалося і треба було сюди перевозити, то ми стали, і зробили, і все. А кого чекати?

Тож міст зі списку на фінансування нині забрали. Схожа ситуація і з рештою переправ.

Це один з чотирьох мостів, які пошкодила повінь. Фахівці оцінили його ремонт в 4 мільйони гривень. Та після втручання правоохоронних органів ціна впала до 128 тисяч.

Так із заявлених майже 37 мільйонів - кошторис "здувся" до одного. Голова сільської ради запевняє: він тут ні до чого, і киває на приватну фірму, яка складала кошторис.

Василь Стефурак, сільський голова Соколівки:

Ми подали акти обстеження, там писало чітко і ясно: пошкодження перил. Моя - механічна, що я не дивився на вартість, бо мені не було інтересно, що він коштує.

У фірмі, яка оцінювала збитки, кажуть: безкоштовно зробили оцінку. Орієнтувались у сумах на акти сільрад.

Володимир Кавінський, директор компанії:

Ми не обстежували ці мости, тому що фізично ми просто не встигали. В актах обстеження були вказані параметри тих мостів - ширина, висота, і фактично їх стан. Там було вказано, що він зруйновний повністю.

Перш ніж передати документи рай адміністрації, їх підписує сільський голова, - кажуть оцінювачі. І жодних зауважень щодо сум - не було. Перевірки ж наслідків червневої стихії досі тривають. І не лише щодо об'єктів інфраструктури, а й приватних господарств.

Суми компенсацій лише в Косівському районі вже зменшилися вдвічі. І оскільки кошториси встигли переробити, нікого не покарали. Утім, в СБУ кажуть: перевірятимуть і далі.