Коронавирус проявляется по-новому: появились необычные симптомы болезни [ Редактировать ]
Коронавирус не перестает отступать. С каждым днем появляется все больше информации и неожиданных сведений об этом заболевании. Как оказалось, к привычным уже всем симптомам потери вкуса и запаха, добавились еще несколько, достаточно необычных.
Медики отметили, что появляются они далеко не у всех. Лишь у людей с определенными особенностями организма.
Напомним, что среди классических симптомов:
- высокая температура,
- потеря или изменение обоняния,
- непрерывный кашель,
- одышка,
- сильная усталость.
Из необычных симптомов врачи выделили
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