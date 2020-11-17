Коронавирус не перестает отступать. С каждым днем появляется все больше информации и неожиданных сведений об этом заболевании. Как оказалось, к привычным уже всем симптомам потери вкуса и запаха, добавились еще несколько, достаточно необычных.

Медики отметили, что появляются они далеко не у всех. Лишь у людей с определенными особенностями организма.

Напомним, что среди классических симптомов:

высокая температура,

потеря или изменение обоняния,

непрерывный кашель,

одышка,

сильная усталость.

Из необычных симптомов врачи выделили

Ранее мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.