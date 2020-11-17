В Киеве зафиксирован резкий "прыжок" инфекционной заболеваемости [ Редактировать ]
В столице за минувшую неделю зарегистрировали 12 375 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Среди заболевших дети составляют 37,4%, а на предыдущей неделе - 38,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 9,1% - зарегистрировано 2 319 случая.
Отмечается, что за минувшую неделю заболели - 4 626 детей и 7 749 взрослых.
Ранее мы писали, что эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
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