Німеччина підняла "диванні війська" на боротьбу із коронавірусом [ Редактировать ]
Німецький уряд закликав громадян дати бій коронавірусу, лежачи на дивані. Оприлюднили три відеоролики, герої яких живуть у майбутньому і згадують, як у 2020 пережили пандемію.
Приміром, літній чоловік хизується медаллю, яку йому вручили за те, що днями грав у комп'ютерні ігри. А подружжя пригадує, як наважилися нічогісінько не робити і так врятували країну.
Відеоролики за кілька днів у сумі набрали з мільйон переглядів. В уряді кажуть - за допомогою такої реклами сподіваються донести до молоді, що нині вкрай важливо якомога менше контактувати з іншими людьми.
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Оприлюднили три відеоролики, герої яких живуть у майбутньому і згадують, як у 2020 пережили пандемію. Приміром, літній чоловік хизується медаллю, яку йому вручили за те, що днями грав у комп'ютерні ігри
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