На Прикарпатті й досі ліквідовують наслідки червневої стихії. Що черга нарешті дійде й до них дуже сподіваються й жителі гірського села Шешори. Люди відрізані від світу, після того, як велика вода знищила в селі кілька мостів. Звести нові чиновники обіцяють ось уже майже пів року, та роботи досі так і не розпочали. Чому? Розповість Жанна Дутчак.

Заручники стихії. Так себе називають самі жителі Шешорів. Червнева повінь знесла в селі три мости, без сполучення залишились - сотні людей.

Вікторія Ткач, жителька села Шешори:

Нам нема куди обходу, щоб ми могли десь інакше піті. Нема обходу, нам як не в брід, то ми мусим сидіти просто на тій стороні.

Наша знімальна група до Шешор навідується вже втретє. Ці кадри ми знімали за кілька днів після розгулу стихії.

Потім приїздили на початку вересня, і ось знову - в середині листопада. Втім, картина незмінна - уламки автомобільного мосту та гори сміття.

Микола Александрук, житель села Шешори:

Як можемо так і живемо, обіцянок багато, а змін нема ніяких.

Cеляни занепокоєні. Кажуть: якщо до зими з берега на берег якось діставалися вбрід або дерев'яною кладкою, яку самі ж і зробили, то з приходом зими - будуть повністю відрізані від світу.

Днями вже вдарили перші заморозки, і син Вікторії ледь не впав у воду.

Вікторія Ткач, жителька села Шешори:

Ми йдемо до школи, з малімо, приходимо, а кладка наша ціла біла, бо мороз, ховско. Був в красовочку, поховається, паде на цю лавку, слава богу, що не у воду.

А самій Тетяні того дня в холодній воді таки довелося скупатися виловлювала портфель сина зі шкільним приладдям. Про непростий та щоразу екстремальний шлях зі школи розповідають й інші діти.

Роман Братівник, житель села Шешори:

Йшов із другом зі школи верталися, а лавку було просто обернуло. І ми не могли перейти. Нас перевезли трактором на другий Бік.

Ірина Братівник, жителька села Шешори:

Питала чи буде той міст і коли буде сказав, що немає грошей тільки гроші поступлять зразу почнуться ремонтні роботи.

Ще на початку осені голова райдержадміністрації запевнив нашу знімальну групу, що цей міст - перший у черзі на відновлення. І роботи мають почати з дня на день, крайній термін жовтень. Та хто знав, каже чиновник, що гроші з резервного фонду Кабмін надасть лише тепер.

Петро Іванишин, голова Косівської районної державної адміністрації:

Ми не чекали, коли прийдуть кошти. Проектно-кошторисна документація на Шешорський міст вже виготовлена, вісімдесят відсотків моста вже практично готова. Це є конструкція, на вісімдесят відсотків готова. Її просто треба приїхати і змонтувати.

Фірма-виконавець робіт запевняє, щойно гроші надійдуть на рахунок - міст установлять за кілька днів. Селяни сподіваються, що до кінця року він таки з'явиться. Тож чи отримають люди такий бажаний подарунок до нового року, ми теж плануємо перевірити.