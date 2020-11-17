На трасі Київ-Чоп у аварії загинули троє людей [ Редактировать ]
Троє людей загинули в аварії на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира. Водій легкового авто не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. На швидкості він врізався у вантажівку.
Водій та двоє пасажирів легковика загинули на місці. За був вісімнадцятирічний мешканець Львівщини. Чому сталася аварія - правоохоронці мають кілька версій.
Ольга Номерчук, заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Житомирській області:
Серед версій можливий сон водія легковика за кермом, а також несприятливі погодні умови.
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Водій легкового авто не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. На швидкості він врізався у вантажівку.
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