Перший сніг випав у столиці. Разом із ним на дорогах утворилися десятибальні затори. ДСНС попереджає про можливу ожеледицю. Подробиці розкаже Ірина Розова

Перехожим новорічний настрій, а водіям халепа. Перший сніг у столиці синоптики обіцяли ще у вихідні, втім, пішов він сьогодні. І хоча не засніжує дорожній рух у столиці майже зупинився. І якщо подивитися на дорожню карту, майже всі шляхи, червоні.

Та спершу сніг спричинив затори біля київських СТО.

Вдень багато людей, тому що зима приходить - приходиться переобуватися.

На цій шиномонтажці черга з машин. Аби "перевзути" своє авто - Роман чекає вже третю годину!

Роман, водій:

Я планував на тиждень раніше, якось не було часу, мабуть як і всі - кинувся в останній момент подивились погоду, що сніг передають - вирішив поміняти. Погодка нормальна, виїжджав поки сюди - була краща, ще снігу не було, але вже чекаю тут трєтю годину вже дивлюсь зіпсувалась трошки.

Зараз у столиці доволі зимно, на термометрі мінус два. На автошляхах уже працює снігоприбиральна техніка. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю. А в місті вже фіксують численні аварії та ускладнення дорожнього руху.