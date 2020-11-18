На Івано-Франківщині викрили канал контрабанди цигарок [ Редактировать ]
Нелегальний канал контрабанди цигарок до Румунії викрили на Івано-Франківщині. Покривав злочинну схему начальник відділу прикордонного пункту пропуску "Шибене".
До неї посадовець залучив спільника - одного з лісівників Верховинського лісгоспу, який і допомагав контрабандистам переправляти товар через Карпати до кордону. Затримали обох чоловіків під час передачі чергової партії цигарок.
Марія Римар, прессекретар управління СБУ в Івано-Франківській області:
Івано-Франківська область не має пунктів пропуску із Румунією. Тому контрабанду цигарок на ділянці кордону між Україною та Румунією в Івано-Франківській області відбувається в Карпатах, це гірська місцевість, лісиста. Дістатися до кордону важко, і прикордонникам і лісового господарства відомі всі дороги якими можуть рухатися контрабандисти і місця можуть перетинати держкордон.
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