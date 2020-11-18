Село Шешори на Прикарпатті залишається без обіцяного владою мосту

На Прикарпатті й досі ліквідовують наслідки червневої стихії. Що черга нарешті дійде й до них дуже сподіваються й жителі гірського села Шешори. Люди відрізані від світу, після того як велика вода знищила в селі кілька мостів. Звести нові чиновники обіцяють ось уже майже пів року, та роботи досі так і не розпочали