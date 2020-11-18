На Донбасі противники проводять розвідку та запускають безпілотники [ Редактировать ]
Два ворожі обстріли зафіксували на Донбасі минулої доби. Неподалік Новотроїцького російські окупанти атакували з протитанкового гранатомета. А біля Шумів зі стрілецької зброї.
Били неприцільно, тому вогню у відповідь українські військові не відкривали. Розповідають: всупереч угодам бойовики регулярно проводять розвідку групами підкрадаються до наших позицій і запускають безпілотники.
Сергій, морський піхотинець:
Подлетел, над нами повисел, я начал по нему с автомата стрелять, но безуспешно. Он это заметил, начал туда дальше по линии продвигаться, но я уже взял кулемет и его снял.
Микола, морський піхотинець:
Тільки наступає вечір, це сім-вісім годин вечора й починається стрілянина. Постійно ведуться провокації. Тому що ворог дуже сильно боїться, що ми будемо наступати.
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