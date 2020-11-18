Журналісти "Інтера" зустріли на передовій бійця, що врятував їх життя у 2015 році

На Донбасі минулої доби два обстріли з боку російських найманців. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Старогнатівки. Втрат і поранень серед українських захисників немає