Євросоюз накриває політичною кризою [ Редактировать ]
Політична криза в Брюсселі. Польща та Угорщина ветували рішення про бюджет Євросоюзу на наступні 7 років. І тепер країни ЄС ризикують не отримати вчасно кошти на боротьбу з коронавірусом.
Перемови щодо документа тривали місяцями і, здавалося, згоди нарешті досягли. Проте Варшава та Будапешт в останній момент виступили проти. Що саме їм не сподобалось - розкаже Олена Абрамович.
Це ключовий момент в історії Євросоюзу. Саме так влітку назвав новий підхід до розподілу європейських грошей президент Євроради Шарль Мішель. Уперше вирішальним критерієм щодо витрат бюджету ЄС стала повага до верховенства права. А щоб висунути звинувачення в порушеннях певній державі - більше не потрібна одноголосна згода всіх країн-членів.
Шарль Мішель, президент Ради ЄС:
У нас є різні інструменти для цього. Насамперед санкції будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів. Єврокомісія і Суд аудиторів здійснюватимуть моніторинг стану верховенства права та повідомлятимуть про відхилення, які впливатимуть на розподіл бюджету.
Нове правило стосується Угорщини та Польщі - саме до цих країн наразі Брюссель має чимало претензій і проводить розслідування щодо порушення верховенства права. Та покарати їх виявилося не так і просто. Бо якщо для запровадження санкцій достатньо згоди більшості країн-членів, то для ухвалення бюджету "так" мають сказати всі без винятку. І, власне, Польща та Угорщина ветували довгоочікуваний документ.
Збігнєв Зьобро, міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі:
Тут справа не у верховенстві права. Йдеться про втручання та радикальний тиск на національний суверенітет. Польща розраховує на раціональний підхід наших партнерів і на розробку правил, які дозволять досягти згоди.
З такою позицією польської влади згодні більшість польських громадян відзвітували соціологи у Варшаві. Брюссель же не хоче поступатися. Лідери ЄС наполягають - часу вести додаткові переговори немає. Адже документ, який заблокували, включає терміновий реанімаційний коронавірусний пакет на 750 мільйонів євро.
Міхаель Рот, міністр у справах Європи МЗС Німеччини:
Зараз необхідно зробити все можливе, щоб це фінансування дійшло до тих, хто його потребує, якомога швидше. Наші громадяни у всіх країнах-членах розраховують на нашу підтримку. Не може бути виправдань для подальших затримок. Я прошу всіх у ЄС виконати свої обов'язки. Зараз час не для вето, а для швидких дій у дусі солідарності.
Проте Варшава та Будапешт, схоже, поступатися не планують. Бо якщо питання санкцій збережеться, вони ризикують втратити доступ до десятків мільярдів євро з європейських фондів.
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