Итак, решающий матч Швейцария - Украина отменен УЕФА с достаточно внятной последовательностью действий: медицинские власти кантона Люцерн сочли происходящее в сборной Украины вспышкой заразы и усадили на карантин ее ВСЮ (одного Малиновского в день игры к троим накануне оказалось вполне достаточно, можно не упоминать "рецидивистов" Кривцова и Мораэса – не в них дело); футбольные власти Швейцарии вынужденно подчинились; другой, нековидоносной сборной Украины в распоряжении делегации гостей не имелось; окончательное решение по матчу передано в КДК УЕФА. Риски, в принципе, очевидны, сколько ни сетуй на несправедливость судьбы.

Стоп. А такая ли она несправедливая, эта судьба? Нет же! Слишком многое сделало руководство отечественного футбола, чтобы довести и без того безрадостное положение до маразматического пика.



По большому счету, до глубины души достает только одно. Помните, как я разорялся по поводу строенных матчей, когда и в октябре, и в ноябре к паре матчей Лиги наций навесили мартовские товарняки? О бесцельности такого расходования человеческого ресурса, которое, помимо всего прочего, привело к поражениям и падению рейтинга сборной Украины в канун жеребьевки отбора ЧМ-2022…



Но все это мелочи, основное различие в другом. Раньше это были спортивные соображения, имевшие некие за и против, но теперь-то они для всякого разумного человека должны были отступить перед медицинскими, не так ли? Зачем вы, родненькие мои, поперлись в польский Хожув в ноябре, когда уже самому тупому должно было стать ясно, что разгулявшийся коронавирус косит ряды не только итальянских пенсионеров, но и украинских футболистов? Это после эпидемий-то в стане "Шахтера" и "Динамо"!

Сообщение для особо одаренных: именно Силезское воеводство, где располагается Хожув, уверенно лидирует в Польше по числу заболевших - больше трех тысяч в день? Это я должен был вычитывать, я - знать, я - бить тревогу? Наверное, я, больше ж некому - в Федерации привыкли деньги получать, а не работу работать…



Это до какой степени нужно начхать на судьбы своих игроков или же каким глупым и беспомощным ссыкуном надо быть, чтобы не договориться об отмене или переносе этого трижды никому не нужного спарринга?! Всего-то и надо было ткнуть пальцем в экран и позвонить своему польскому коллеге Збигневу Бонеку. Чтобы спокойно закрыть вопрос, не подвергая лишнему риску ни сборную Украины, ни сборную Польши!



По-простому: ну кому еще не ясно было, что любая поездка, любой визит сейчас сопряжены с дополнительной угрозой подцепить ковид и потому логистика должна была быть сведена к минимуму?! Не иначе, у Андрея Павелко и его присных после ковидлы мозги прокисли окончательно…

И после всего этого вы, дорогие мои менеджеры ФФУ/УАФ, можете начинать рассказывать. Дескать, в нашем футболе в целом и в первой команде страны в частности царит полный порядок. Социальная дистанция и прочие меры безопасности свято блюдутся что в самолете, что на обеде, что на тренировке. Тест-контроль проводится по приезде в расположение и т.д. Ну и главное: коронавирус в сборной это жуткий форс-мажор, который мог приключиться с каждым, но одолел почему-то лишь украинцев…



Вот только после гротескной истории с возвращением к месту приписки пятерки в составе Ярмоленко, Сидорчука, Цыганкова, Комардина и Коваленко ("необходимости торопиться не было, посидели бы пару суток"; тут есть отдельное замечание: если ФФУ/УАФ и ее спикеры в лице Маркевича, моего уважаемого коллеги и др. затребуют истинной картины, как всё происходило и КОГДА КОНКРЕТНО засуетились менеджеры Федерации, они ее получат – только потом без обид; хотя, признаться, совершенно не хочется, с одной стороны, педалировать динамовскую тему, с другой – на голубом глазу утверждать, что для клубов ненормально заботиться о своих игроках!) совершенно не верится в это благолепие, вы уж извините. Не оставили вы и мне, и любому, отчаянно пытающемуся взглянуть на происшедшее беспристрастно, выбора – потому что по итогам вашей деятельности Украина в уникальной яме с высокими и скользкими краями.



…Из которой мы сможем выбраться только благодаря непредсказуемой снисходительности УЕФА.



Помнится, предыдущую заметку о деятельности ФФУ/УАФ я назвал "Что это – глупость? Подлость?..", что-то в этом роде. Увы и ах, вынужден повторить вопрос: есть ли предел вашему "проффессионализму", признающему только один принцип - хапнуть побольше? Совсем ведь уже поехали крышей - лишь бы бабло фасовать на зарплаты своей верхушке, надеюсь, не из ковид-фонда… Уважаемое государство Украина, уж не знаю, к какому еще лицу в тебе обратиться! Когда наконец будут хоть какие-то новости хотя бы по футбольному воровству и коррупции?! Неужели ты намерено терпеть всё это до бесконечности…



М-да. Глас вопиющего в пустыне. А вы что, всерьез считаете, будто исход матча Швейцария - Украина это в чистом виде злая судьбина и происки врагов? Тогда поздравляю, у нас все хорошо. Продолжаем развитие.

Артем Франков