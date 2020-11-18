Виборча система нова, а методи махінацій старі. Під час місцевих виборів правоохоронці та громадські активісти реєстрували тисячі порушень. Більшість із них - класичні - підкупи виборців, агітація в день тиші та політичний туризм.

Та іноді штаби політиків вдавалися до нових, креативних методів. Як із махінаціями на дільницях боролися небайдужі активісти, дивіться у сюжеті.

В групі уже налічується 16 149 учасників, з цих 16 тис, адмінів аж 16 людей.

І це лише один із "передвиборчих" загальнодоступних чатів у вайбері, де можна продати свій голос. Ціна залежить від місця. Жителям села або селища - пропонують до п'ятисот гривень, містянам - від тисячі.

І що саме головне - людей з кожним днем все збільшується і збільшується.

Підкуп виборців через телеграм-канали чи соціальні мережі - це вже виборчий тренд. В інтернеті переважно полюють на студентів.

П'єр Пейтьє, заступник Голови місії ENEMO:

Це вже чотирнадцяті вибори, за якими ENEMO спостерігає в Україні. Щодо питання підкупу виборців, то, згідно зі звітами наших локальних спостерігачів, цей процес іде на зниження порівняно з попередніми президентськими і парламентськими виборами в Україні. Але разом із тим з'являються нові креативні підходи до махінацій.

І креативні підходи, і вже знайомі традиційні. На цих місцевих виборах не гребували нічим, кажуть спостерігачі. Крім банального підкупу, були й "атаки клонів", і фальсифікації документів, і добре знайомі каруселі.

Роман Бочкала, журналіст, співзасновник ГО "Стоп корупції":

Дуже багато було брудних технологій на цих виборах. І тут я хочу зауважити два моменти. Перше - це абсолютно стійка позиція нацполіції, яка дійсно працювала. Чого я, на жаль, не бачу щодо судової гілки влади. Ми маємо багато прикладів, де права участі у виборах позбавили конкретно одну партію.

Та порушення - не єдина проблема цьогорічних виборів.

Олександр Чекмишев, науковий консультант ГО "Стоп корупції":

Вперше ми мали вибори під час пандемії і це наклало колосальний відбиток, як на роботу дільничих комісій, так і на організацію самого виборчого процесу. Вперше ці вибори відбувалися в умовах незавершеної адміністративно-територіальної реформи, що теж створювало дуже велику кількість проблем.

А пандемія ще й вплинула на явку. Вона була дуже низькою, у середньому по країні, близько тридцяти відсотків. Бо люди просто боялися йти на дільниці.

Людмила Зубрицька, доцент кафедри політології НаУКМА: