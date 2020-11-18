Креативні махінації: правоохоронці та громадські активісти виявили та зареєстрували тисячі порушень на виборах [ Редактировать ]
Виборча система нова, а методи махінацій старі. Під час місцевих виборів правоохоронці та громадські активісти реєстрували тисячі порушень. Більшість із них - класичні - підкупи виборців, агітація в день тиші та політичний туризм.
Та іноді штаби політиків вдавалися до нових, креативних методів. Як із махінаціями на дільницях боролися небайдужі активісти, дивіться у сюжеті.
В групі уже налічується 16 149 учасників, з цих 16 тис, адмінів аж 16 людей.
І це лише один із "передвиборчих" загальнодоступних чатів у вайбері, де можна продати свій голос. Ціна залежить від місця. Жителям села або селища - пропонують до п'ятисот гривень, містянам - від тисячі.
І що саме головне - людей з кожним днем все збільшується і збільшується.
Підкуп виборців через телеграм-канали чи соціальні мережі - це вже виборчий тренд. В інтернеті переважно полюють на студентів.
П'єр Пейтьє, заступник Голови місії ENEMO:
Це вже чотирнадцяті вибори, за якими ENEMO спостерігає в Україні. Щодо питання підкупу виборців, то, згідно зі звітами наших локальних спостерігачів, цей процес іде на зниження порівняно з попередніми президентськими і парламентськими виборами в Україні. Але разом із тим з'являються нові креативні підходи до махінацій.
І креативні підходи, і вже знайомі традиційні. На цих місцевих виборах не гребували нічим, кажуть спостерігачі. Крім банального підкупу, були й "атаки клонів", і фальсифікації документів, і добре знайомі каруселі.
Роман Бочкала, журналіст, співзасновник ГО "Стоп корупції":
Дуже багато було брудних технологій на цих виборах. І тут я хочу зауважити два моменти. Перше - це абсолютно стійка позиція нацполіції, яка дійсно працювала. Чого я, на жаль, не бачу щодо судової гілки влади. Ми маємо багато прикладів, де права участі у виборах позбавили конкретно одну партію.
Та порушення - не єдина проблема цьогорічних виборів.
Олександр Чекмишев, науковий консультант ГО "Стоп корупції":
Вперше ми мали вибори під час пандемії і це наклало колосальний відбиток, як на роботу дільничих комісій, так і на організацію самого виборчого процесу. Вперше ці вибори відбувалися в умовах незавершеної адміністративно-територіальної реформи, що теж створювало дуже велику кількість проблем.
А пандемія ще й вплинула на явку. Вона була дуже низькою, у середньому по країні, близько тридцяти відсотків. Бо люди просто боялися йти на дільниці.
Людмила Зубрицька, доцент кафедри політології НаУКМА:
І ми вже приходимо до того, що нам потрібно для різних поколінь створювати різні можливості для волевиявлення. голосування на блокчейні не є якимось ноу-хау у світі. просто ми ще до нього не дійшли.
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