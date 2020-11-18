Наркотики в бананах. На Одещину прибула партія екзотичних фруктів, а в ній контрабандний кокаїн на 4 мільйони доларів.

Брикети з наркотиками знайшли під час огляду контейнерів. У вентиляційних люках одного з них було заховано 20 пакетів із порошком, який важив майже 23 кілограми. Партію наркотику правоохоронці затримали. Загалом, лише від початку року в морських портах виявили понад 430 кілограмів кокаїну.

Олександра Ковтун, помічниця начальника Одеського прикордонного загону, начальниця пресслужби: