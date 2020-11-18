Работа "5 елемента" в карантин: Порошенко ответил Зеленскому [ Редактировать ]
Президент Зеленский записал очередное видео из больницы в Феофании, где вспомнил элитный спортклуб "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко, который работал во время "карантина выходного дня". Зеленский посоветовал Порошенко не тратить деньги на ботофермы, а копить средства на выплаты штрафов.
Владимир Зеленский:
Надо будет 100 штрафов выписать - выпишем 100 штрафов. Будем возвращать в бюджет все, что вы украли в предыдущие годы.
Порошенко ответил Зеленскому на своей странице в Facebook. Назвав его заявление по 5 элементу "агонией".
Петр Порошенко:
Это уже "агония", Владимир Александрович. А про "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом воровстве.
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