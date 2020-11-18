Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лечиться от коронавируса в клинике "Феофания". Повторный тест на коронавирус вновь оказался положительным.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

Зеленский сообщил, что идет на поправку и его самочувствие улучшается. Он рассчитывает, что уже на следующей неделе вернется в Офис президента.

"С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются, температура снижается. Верю, что следующее видео буду записывать уже не из больницы, а уже окончательно одержу победу над COVID", - заявил он.

Ранее Мендель раскрыла детали болезни президента.