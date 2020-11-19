Власть готовит для украинского бизнеса законодательные стимулы на случай введения жесткого карантина в Украине - сообщает Кабмин.

До конца недели Кабмин предоставит черновик законопроекта по облегчению ведения бизнеса в Украине в период жесткого карантина, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время видеоконференции с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Шмыгаль отметил, что на следующей неделе после консультаций с предпринимателями законопроект планируют подать на рассмотрение парламента.

В свою очередь президент сказал, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие - он должен быть согласован с бизнес-средой.

"К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и, самое главное, - у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно", - отметил Зеленский.

Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.

Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.