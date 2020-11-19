Кабмин готовит законопроект о ведении бизнеса при жестком карантине [ Редактировать ]
Власть готовит для украинского бизнеса законодательные стимулы на случай введения жесткого карантина в Украине - сообщает Кабмин.
До конца недели Кабмин предоставит черновик законопроекта по облегчению ведения бизнеса в Украине в период жесткого карантина, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время видеоконференции с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также Шмыгаль отметил, что на следующей неделе после консультаций с предпринимателями законопроект планируют подать на рассмотрение парламента.
В свою очередь президент сказал, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие - он должен быть согласован с бизнес-средой.
"К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и, самое главное, - у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно", - отметил Зеленский.
Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.
Также ранее Шмыгаль назвал 5 главных изменений для украинцев.
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