Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.

Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них", - отметил аль-Мандари.

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