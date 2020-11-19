"Ни одна вакцина от СOVID-19 еще не прошла регистрацию" - ВОЗ [ Редактировать ]
Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.
Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга.
"Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них", - отметил аль-Мандари.
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