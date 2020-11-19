Полиция Киева проводят обыски в служебных помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, компании-генподрядчика и по месту жительства соответствующих должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

​Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Против руководства музея открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Обыски проходят на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева,

Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора - 111 млн грн.

В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9,878 млн грн. Большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах.

Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

На фото - эскиз будущего здания Музея революции достоинства.

Ранее сообщалось, что участники Революции Достоинства получили статус УБД.