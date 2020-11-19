В Харьковской области массово отравились ученики Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.

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Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция и острый гастроэнтероколит. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Сейчас в учебном заведении проводится эпидемическое расследование и устанавливается причина отравления детей.

"Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество.