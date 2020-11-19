В Харьковской области массово отравились дети [ Редактировать ]
В Харьковской области массово отравились ученики Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.
Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция и острый гастроэнтероколит. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Сейчас в учебном заведении проводится эпидемическое расследование и устанавливается причина отравления детей.
"Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество.
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