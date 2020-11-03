Во Львове 16-летняя девушка отравилась угарным газом [ Редактировать ]
Фото: отравление газом / novostipmr.com
В понедельник, 2 ноября, стало известно, что во Львове, в квартире на ул. Ген. Грицая, 14 случилось происшествие. Угарным газом отравилась 16-летняя девушка, передает "Гал-инфо".
По информации издания, девушку в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую детскую клиническую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, что во Львове загорелась многоэтажка.
по теме
Prev Next
02 ноября 2020 23:07 Зеленский не будет отзывать свой законопроект по КСУ
Он уверен в поддержке его шагов обществом
02 ноября 2020 22:22 Президент рассказал, что будет в случае отказа судей КСУ уходить в отставку
Глава государства сделал заявление
02 ноября 2020 21:14 В Раде зарегистрировали законопроект для восстановления е-декларирования
Инициаторами законопроекта являются депутаты фракции "Слуга народа"
02 ноября 2020 20:51 В Крыму не надеются на воду из Украины
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что оккупированный полуостров не рассчитывает на поставку
02 ноября 2020 19:22 "План действий" откроет путь для восстановления мира на Донбассе - Кравчук
Этот документ должен открыть путь к восстановлению мира на оккупированном Донбассе