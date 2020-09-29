В Китае воспитательницу детского сада Вань Юнь приговорили к смертной казни за отравление 25 детей. Соответствующее решение вынес суд города Цзяоцзо провинции Хэнань. Он также обязал женщину оплатить все материальные потери потерпевших.

"Преступные мотивы Ван Юнь отвратительны, ее субъективная жестокость чрезвычайно глубока, ее преступные методы и обстоятельства чрезвычайно плохи, а последствия особенно серьезны, и она должна быть строго наказана в соответствии с законом", - говорится в сообщении суда.

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Отмечается, что воспитатель после конфликта со своей коллегой с целью отомстить последней добавила нитрат натрия в завтрак ее подопечных. При этом женщина знала о возможных негативных последствиях яда на организм.

После завтрака у детей началась рвота и головокружение, их госпитализировали. В результате действий Вань Юнь один ребенок погиб, 21 человек получил легкие травмы и еще у двоих детей - повреждения легкой степени тяжести.

По информации суда, это не единственный случай использования женщиной яда с целью отравления. В 2017 году она покупала нитрит натрия и подсыпала его мужу в воду. Вследствие этих действий мужчина получил легкие телесные повреждения.

Нитрит натрия используется при производстве пищевой продукции как консервант, однако может быть токсичным при приеме внутрь в больших количествах.

К слову, смертная казнь в Китае применяется чаще, чем в любой другой стране. Осуществляется оно посредством ввода смертной инъекции.

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