Полное и немедленное финансирование медицины и наведение порядка в отрасли, а не запуск чат-ботов, должны быть сегодня в приоритете у власти. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

Он отметил, что система здравоохранения, разрушенная экспериментами Порошенко-Супрун, не справляется с вызовами эпидемии. Почти ежедневно в Украине фиксируется новый рекорд заболевших COVID-19, при этом власть совершенно растеряна и не знает, что делать. "Не хватает специального оборудования, кадров, коек, лекарств и тестов. Ни одна из проблем за полгода не решена, а бюджетные средства потрачены на пиар и коррупцию, закатаны в предвыборный асфальт", – сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить нецелевое использование бюджетных средств. "Больше ни копейки на чиновников, дороги, сериалы и презентации. Все средства только на медицинские нужды и усиление социальной защиты людей. Необходимо в срочном порядке выделить государственное финансирование на программы помощи бизнесу, который сохраняет рабочие места. Предусмотреть выделение социальной помощи физлицам-предпринимателям на период карантинных ограничений", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также, по его словам, нужно навести порядок с расходами на медицину.

"Выделенные средства должны расходоваться эффективно – идти на закупку оборудования, аппаратов ИВЛ, создание койко-мест с подведенным кислородом, средства защиты для медиков и выплату им зарплат. Все запланированные расходы на здравоохранение должны финансироваться в приоритетном порядке. Категорически неприемлемо, чтобы в разгар эпидемии и без того скудные расходы на медицину недофинансировались на 30 и более процентов от плана на период. Также необходимо немедленно погасить долги по зарплате – на 1 октября задолженность по выплате зарплат в сфере здравоохранения составила почти 50 млн грн.", – акцентировал Юрий Бойко.

Адекватное финансирование медицины, повышение зарплат медикам и "железная" гарантия их выплат в полном объеме должны стать приоритетом в работе власти.

"Сейчас речь идет не об "услугах", а о мобилизации всех ресурсов для борьбы с эпидемией. На кону жизнь и здоровье людей", – резюмировал Юрий Бойко.