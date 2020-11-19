Вибори мера Слов‘янська: у другому турі лідирує кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" - соціологи [ Редактировать ]
Місцеві вибори в Україні тривають. Цієї неділі в 11 містах відбудеться другий тур виборів мера. Хто, найімовірніше, стане очільником Слов'янська на Донеччині? Соціологи провели опитування:
За кого б ви проголосували, якби другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні? Таке запитання соціологи поставили жителям Слов'янська на Донеччині. Там головні суперники - Павло Придворов від "Опозиційної платформи - За життя" та чинний мер Вадим Лях.
За Придворова 48,2% респондентів, за Ляха - 37,9%.
Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":
Значительная часть респондентов, а именно 11,5% не определились с выбором. Некоторые респонденты, а именно 2,4% сказали, что проголосуют против всех.
А от явку під час другого туру у Слов'янську соціологи прогнозують низьку, близько 23 відсотків.
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