Украина подготовила 11 человек для обмена пленными с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, пишет "Громадське".

Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".