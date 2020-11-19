Украина подготовила 11 человек для обмена пленными с Россией - Кравчук [ Редактировать ]
Украина подготовила 11 человек для обмена пленными с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, пишет "Громадське".
Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим.
Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".
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