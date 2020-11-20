Шалені цифри. В Україні 14 тисяч 575 нових випадків коронавірусної інфекції за минулу добу. Померли 229 пацієнтів. Ушпиталені майже 2 тисячі людей.

Найбільше заражень у Києві та області, а також на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Сумщині. Усього з початку пандемії на COVID-19 захворіли майже 600 тисяч українців, померли 10,5 тисяч.