Ученые из Британии нашли способ снизить вероятность заражения коронавирусом на 70%. Это тщательное проветривание. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Исследователи из Университета Лидса заявили, что хорошая вентиляция резко снижает вероятность заражения.

Ученые посоветовали регулярно открывать окна на 10-15 минут на протяжении всего дня и обеспечить постоянный доступ небольшого количества свежего воздуха в помещение.

"Вентиляция должна быть качественной, поскольку плохое проветривание повышает риск заразиться. Воздух должен обязательно поступать с улицы, а не просто циркулировать внутри здания", - сказали исследователи.

Ранее мы писали о том, что последние данные о зараженных коронавирусом шокируют жителей страны.