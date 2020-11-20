Как снизить риск заражения коронавирусом на 70% [ Редактировать ]
Ученые из Британии нашли способ снизить вероятность заражения коронавирусом на 70%. Это тщательное проветривание. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
Исследователи из Университета Лидса заявили, что хорошая вентиляция резко снижает вероятность заражения.
Ученые посоветовали регулярно открывать окна на 10-15 минут на протяжении всего дня и обеспечить постоянный доступ небольшого количества свежего воздуха в помещение.
"Вентиляция должна быть качественной, поскольку плохое проветривание повышает риск заразиться. Воздух должен обязательно поступать с улицы, а не просто циркулировать внутри здания", - сказали исследователи.
Ранее мы писали о том, что последние данные о зараженных коронавирусом шокируют жителей страны.
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