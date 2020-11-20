В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 70 752 тестирований (в частности методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

Также были госпитализированы 1728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели - 7845 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 598 085. Впрочем, почти половина людей выздоровели - 274 324.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Напомним, 19 ноября на территории Украины зарегистрированы 13 357 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксированы 583 510 заболевших.