Небывалый "рекорд": последние данные о зараженных коронавирусом шокируют [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 70 752 тестирований (в частности методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).
Также были госпитализированы 1728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели - 7845 человек.
В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 598 085. Впрочем, почти половина людей выздоровели - 274 324.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Напомним, 19 ноября на территории Украины зарегистрированы 13 357 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксированы 583 510 заболевших.
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