Российскому актеру Гребенщикову закрыли въезд в Украину [ Редактировать ]
Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Причиной этому стало незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Так, Кирилл Гребенщиков прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.
Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины.
В то же время он наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.
Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.
Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.
Ранее мы писали о том, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.
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