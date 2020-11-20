Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Причиной этому стало незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Так, Кирилл Гребенщиков прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.

Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины.

В то же время он наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.

Ранее мы писали о том, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.