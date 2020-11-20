Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Компании Biontech и Pfizer подали в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности, сообщает пресс-служба концерна.
Отмечается, что производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.
Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года.
Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.
Ранее сообщалось, что США помогут Украине получить вакцину от COVID-19.
Также мы писали о том, будут ли вакцинировать переболевших коронавирусом людей.
по теме
Компания Janssen рассчитывает, что ее вакцина против коронавируса будет готова в 2021 году
Во вторник, 17 ноября, американская компания Pfizer объявила о запуске в четырех штатах США пилотной программы по внедрению своей вакцины
Компания Moderna заявила о 95-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса
Заступниця міністра охорони здоров`я України Ірина Микичак розповіла про те, як можна зупинити пандемію коронавірусу
Решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября