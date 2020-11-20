Компании Biontech и Pfizer подали в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

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Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

Ранее сообщалось, что США помогут Украине получить вакцину от COVID-19.

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