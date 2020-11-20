Завтра Україна відзначає одне зі знакових державних свят у своїй новітній історії - День Гідности та Свободи. Він приурочений до двох революцій - Помаранчевої 2004 та Революції Гідности 2013 року. Сьогодні генпрокурор Ірина Венедіктова відзвітувала про хід розслідування справ Майдану. Зокрема, вона повідомила про 60 кримінальних проваджень, що охоплюють майже 4 з половиною тисячі епізодів правопорушень під час Революції Гідности. Це стосується і президента-втікача та його оточення, і злочинних дій беркутівців та тітушок.

Цьогоріч, за даними Венедіктової, скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 людей. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, а також 6 цивільних осіб. Водночас, генпрокурор поскаржилася на вади законодавчої системи, які створюють штучні перешкоди для слідства та судових процесів.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України: