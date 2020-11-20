Україна відзначає День Гідности та Свободи [ Редактировать ]
Завтра Україна відзначає одне зі знакових державних свят у своїй новітній історії - День Гідности та Свободи. Він приурочений до двох революцій - Помаранчевої 2004 та Революції Гідности 2013 року. Сьогодні генпрокурор Ірина Венедіктова відзвітувала про хід розслідування справ Майдану. Зокрема, вона повідомила про 60 кримінальних проваджень, що охоплюють майже 4 з половиною тисячі епізодів правопорушень під час Революції Гідности. Це стосується і президента-втікача та його оточення, і злочинних дій беркутівців та тітушок.
Цьогоріч, за даними Венедіктової, скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 людей. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, а також 6 цивільних осіб. Водночас, генпрокурор поскаржилася на вади законодавчої системи, які створюють штучні перешкоди для слідства та судових процесів.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
Суттєво потерпає результат від недоліків кримінально-процесуального законодавства, що створюють умови до грубих зловживань учасників процесуальними правами, широких можливостей для затягування процесів до безкінечності, 07. Крім цього у КПК нормативно не врегульовані пов'язані з міжнародним розшуком. У разі внесення змін ми можемо розраховувати на заочні судові процеси стосовно колишнього керівництва нашої держави щодо подій 18-20 лютого 2014 року, щодо злочинної організації так званих тітушок. Члени якої на замовлення екс-керівництва МВС України викрадали та катували учасників акцій протесту, а також щодо інших подій та фігурантів, які переховуються від слідства та суду.
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