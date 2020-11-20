Вдалий дебют. Цьогорічну Букерівську премію отримав шотландець Дуглас Стюарт за свій перший роман «Шаґі Бейн». Книжка заснована на реальних подіях з життя 44 річного письменника. Це зворушлива розповідь про підлітка з Глазго, який намагається допомогти своїй алкозалежній матері.

Журі одностайне - роману судилося стати класикою. Автор одержить 50 тисяч фунтів призових, дизайнерське видання книжки та ще дві з половиною тисячі за те, що потрапив у шорт-лист премії.