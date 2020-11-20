Борються за свої права і мешканці однієї з київських багатоповерхівок. В будинку дірявий дах, протікають труби і постійні проблеми з електрикою. І так уже кілька років. Хто має взятися за капітальний ремонт - з'ясовував Кирило Воронко.

Жителі цієї столичної багатоповерхівки страждають уже кілька років. У підвалі протікають труби, з даху заливає водою, і через це горить електрообладнання.

Я уже два раза тушил щитовую и вызывал электриков платил эелектрикам они наводили тут порядок.

Мешканці останнього поверху не перший рік кожен дощ зустрічають з відрами на підлозі. А у під'їзді справжній водоспад.

Роман, житель багатоповерхівки:

Если идут дожди у нас есть проблема, постоянно течет, постоянно. Последние два дождя когда были такие хорошие большие, я звонил у меня есть номер заявки, никто не приходил никто ничего не делал. Я звонил в диспетчерскую шевченковского района, сказали звоните в ЖЕК и спрашивайте как там будет дальше. А в ЖЕКе? А в ЖЕКе пока тишина.

Скарги до райадміністрації надсилають з 2006 року, утім безрезультатно.

Юля, жителька багатоповерхівки:

Заявления пишуться практически каждый день по поводу света воды подвала уборки обращения по телефону обращения через интернет по номеру 1557 1551. Заявки либо закрываються не сделанные либо перезванивают спрашивают мы уже сделали мы уже сделали? Вот мы трубу ремонтировали 9 месяцев.

В адміністрації пояснюють - власниками будинку є його мешканці. І за законом вони самі мають дбати про технічний стан свого майна та його ремонт.

Петро Романюк Перший заст. директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського р-ну Києва":

Зараз люди мають аргумент "а ми же платім, платім всю жизнь с советских времен", с советских времен люди платили по 2 копійки с квадратного метра, чисто умовно квартплату. Но тоді житло належало державі. Після того, як відбувся етап приватизації безумовно люди повинні тепер розпоряджатися своїм майном і нести відповідальність. Всі вважають що от нам повинні помінять щитові, перетягнуть проводку на нову. Да не повинні люди добрі. Це поточне утримання.

А поточне утримання регламентують відповідні норми. Наприклад, електрик здійснює лише контрольний огляд обладнання. Заміна, модернізація - тарифом не передбачені. Райадміністрація запропонувала програму співфінансування капремонту: 10 відсотків платять жителі, а 90 - замовник, за рахунок бюджетних коштів.

Юлія, жителька багатоповерхівки:

Вот софинансирование например крыша, на софинансирование мне нужно собрать 460 грн с квартиры. У нас в основном все пенсионеры. как мне с них выбивать эти 460 грн, кроме того что они уже платят.

Щоб самостійно вирішувати - хто обслуговуватиме будинок і якими мають бути внески на його утримання - мешканці вирішили створити ОСББ.

Юлія, жителька багатоповерхівки:

Для того чтобы нам перейти на ОСББ нам нужно собрать 70% процентов подписей жителей. Все бояться, старые люди, старый дом, старый район, все бояться, все не доверяют потому что кучу лет платят в никуда. переходить еще куда-то.

Втім, процес утворення ОСББ доволі тривалий, мінімум два-три місяці. І весь цей час доведеться жити з дірявим дахом і старими трубами. Бо іншого шляху, вочевидь, немає.