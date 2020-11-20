В ОП рассказали подробности о состоянии Зеленского [ Редактировать ]
Глава государства Владимир Зеленский находится в больнице Феофании с коронавирусом по решению врачей, но на работу это сильно не влияет.
Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что болезнь главы государства проходит в очень легкой форме.
"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в Феофании. Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал Тимошенко.
Ранее у Зеленского заявили о возможном "новогоднем локдауне".
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