У п'ятницю, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про можливе введення повного локдауну.

"Я так розумію, що мер Івано-Франківська це сказав після нашої наради, яка була в четвер. Я звичайно приймав в ній участь. В тому числі, на нараді, ми говорили, що найкращий захід (з точки зору епідеміології) для розриву цього ланцюга передачі хвороби - це, зрозуміло що, повний карантин, локдаун. Але з розумінням відносимось і з усіма розрахунками Мінекономіки та Мінфінансів, тому що просто можемо його не витримати", - зазначив міністр.

Також Степанов підкреслив: "Тому ми і зробили той вид карантину, як карантин вихідного дня і також ті обмеження, які діють в будні дні. Те, що стосується повного локдауну, ми дійсно дивимось і розраховуємо, перш за все, економічний блок, те, яким чином нам перенести повний карантин, якщо ситація буде погіршуватись і в нас будуть заповнюватись ліжка так, як це відбувається зараз.

Крім того, очільник МОЗу прокоментував можливе введення комендантської години.

"Щоб запровадити будь-яку комендантську годину, потрібен, як мінімум, указ президента, рішення РНБО. Це захід, який вводиться виключно при введені надзвичайного стану, а потім - голосування Ради. Я абсолютно впевнений разом із нашими експертами-епідеміологами, що якщо ми будемо дотримуватись тих заходів, які вже введені в країні, ми будемо в змозі зупинити зростання. Якщо ми зупинимось на тих цифрах, що є на сьогодні, навіть трішечки менше (десь на 12-13 тисяч), то наша медична система буде витримувати таке навантаження", - додав Степанов.

Також голова МОЗ розповів, які плани у влади, якщо карантин вихідного дня не спрацює.

"Ми знайшли можливість ще збільшити кількість ліжок на лікування хворих ковідом. Тоді була максимальна кількість - 51 тисяча. Зараз ми переглянули і можемо дійти до 75-80 тисяч ліжок разом по всій країні. Тому зрозуміло, що і потужності медичної системи, і лікування хворих на ковід, - вони будуть збільшені. Але, я хочу наголосити, в мене таке відчуття, що ми ніби завжди хочемо дійти до повного локдауну. Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми буде наполягати на тому, що потрібно вводити заходи", - додав він.