Лабораторні центри перевантажені - інфекціоніст [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" МИР і ВІЙНА", лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв розказав про катастрофічне навантаження на лабораторні центри, де перевіряють проби на COVID-19.
Якщо лабораторний центр перевантажений і ти туди приходиш, і бачиш, що вони відкривають холодильник і розказують, що в них роботи на 5-7 днів, вони не взмозі все це обробити.
Також він додав, що в Харкові навіть у Департаменті охорони здоров'я не дотримуються протиепідемічних заходів.
"Там невеличкий кабінет, де проводяться наради і сидять 10 людей, коли я туди зайшов, то всі питання про таку ситуацію у місті відпали", - додав Жигарєв.
Читайте также, в Киеве увеличат количество ПЦР-тестов на коронавирус.
по теме
Роксолана Підласа розповіла про ситуацію в лікарнях з хворими на COVID-19
Максим Степанов розповів про ініціативу COVAX
В страну пришли первые 100 тысяч экземпляров
Скорик добавил, что в Украине будет проблема с вакциной от коронавируса
Александр Трухин рассказал о деньгах в "коронавирусном" фонде и их применении