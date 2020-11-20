У п'ятницю ввечері, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" МИР і ВІЙНА", лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв розказав про катастрофічне навантаження на лабораторні центри, де перевіряють проби на COVID-19.

Якщо лабораторний центр перевантажений і ти туди приходиш, і бачиш, що вони відкривають холодильник і розказують, що в них роботи на 5-7 днів, вони не взмозі все це обробити.

Також він додав, що в Харкові навіть у Департаменті охорони здоров'я не дотримуються протиепідемічних заходів.

"Там невеличкий кабінет, де проводяться наради і сидять 10 людей, коли я туди зайшов, то всі питання про таку ситуацію у місті відпали", - додав Жигарєв.

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