Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках [ Редактировать ]
Ежегодно, 21 ноября, мировое телесообщество отмечает свой профессиональный праздник. По решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году. В этот день принято обмениваются телевизионными программами, посвященными проблемам безопасности, социально-экономического развития, расширения культурных связей.
Podrobnosti.ua сделали подборку интересных поздравлений для людей, причастных к телеискусству.
Без телевидения жизни
Не представляем мы сейчас,
Оно покажет обо всем нам
И впечатлений новых даст,
Сегодня праздник отмечают
Те, кто с ТВ так связан тесно,
Мы им удачи пожелаем,
Эфиров только интересных!
***
Всё, что в мире происходит,
Смотрим в ленте новостей,
Телевидение входит
Всё сильней в сердца людей.
Только лишь глаза откроешь —
Ищешь утренний канал,
Чтобы бодреньким настроем
Тебя телек заряжал.
Без программ весёлых разных
Жизнь уныла и сера.
Дружно скажем в этот праздник —
Телевиденью Ура!
***
Фото: ictv.ua
***
С Днем телевидения поздравить
Работников ТВ мы рады,
Пускай весомые за труд
Всегда вручаются награды.
Желаем ярких вам эфиров
И интересных репортажей,
Аудитории огромной
И рейтингов высоких также.
Пусть будут силы, вдохновение
Творить, стремиться и снимать,
Желаем крепкого здоровья,
Своих позиций не сдавать.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/
Свой день мы все не представляем.
Всех тех, кто делает ТиВи
Сегодня хором поздравляем.
Желаем вам удач больших,
Красивых, красочных эфиров,
Пусть продуцирует экран
Героев новых и кумиров.
Аудитория пускай
Приносит рейтинги каналам,
Лишь только зрители пускай
Критерием вам будут главным.
***
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/
Фото: npf-rpf.ru
В разных городах и разных странах!
Ведь каждая известная звезда
Для вас сияет ярко на экранах!
Пусть новости хорошие идут
И самое шикарное кино!
Пусть дарит телевидение уют
И радость, ведь зачем тогда оно?!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/2.htm
Телевидение большую роль играет,
Информирует оно всегда людей,
Из экрана голубого получает
Человечество так много новостей!
Вам программ желаю интересных,
Замечательных, прекрасных кинолент,
И мультфильмов милых и чудесных,
Чтобы радость приносил каждый момент!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/2.htm
Фото: mediasat.info
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© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdni
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