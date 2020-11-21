Лікарні не витримують. Екстрено вивозити ковідних хворих довелося з передмістя Львова - там в одній з лікарень система подачі кисню не витримала максимального навантаження і вийшла з ладу.

Особливо важких пацієнтів посеред ночі розвозили більше десятка "швидких" по лікарнях міста. Як все відбувалося та чи вдалося виправити ситуацію?

Десятеро медиків у спецкостюмах поспіхом перевозять хворих на каталках до карет швидкої допомоги. У військовому госпіталі поблизу Львова - вибух.

У військовому госпіталі у Винниках вибухнула киснева станція!

У львівських лікарнях переполох. Вночі екстрено викликають медперсонал на роботу. Шістнадцять бригад швидкої виїжджають на місце.

188 хворих у госпіталі потребували кисневої терапії. Це хворі з різним ступенем ураження легенів. Двадцять одного пацієнта екстрено перевели в інші лікарні Львова, з них п'ятеро - у реанімації. Приймати пацієнтів зголосилися лікарня швидкої медичної допомоги та інфекційна лікарня.

Пацієнти важкі залишилися без кисню, і відповідно їх везуть до нас в лікарню.

Вже вранці виявилось - це був не вибух, насправді систему з ладу вивела пластина, що тріснула під час заправки і відповідно зламалася вся система постачання. Причини аварії з'ясовують. Система працювала з 2007 року, однак через епідемію коронавірусу, у такому інтенсивному режимі, як ніколи раніше. З квітня кисень використовували по максимуму.

Максим Прокопенко, генеральний директор Львівського госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю.Липи:

Наліт, звичайно переміна температурних режимів, тому що кисень перетворюється з рідкого в газоподібний. Якраз газ переходить через ті пластини, він знаходиться в рідкому стані, потім через пластину перетворюється у газоподібну суміш і поставляється в госпіталь вже в газоподібній суміші. Внаслідок перепаду температур, звичайно на тих пластинах є наліт і важко сказати причини.

На відновлення постачання кисню витратили кілька годин. Весь цей час використовували газ з балонів. Частину хворих залишили у військовому госпіталі.

Тут є зона пацієнтів, які ще лежать в палатах.

Віталій Боярчук, пацієнт:

Жодної паніки не було, нам прийшли, сказали, що є проблема з киснем, хто дуже залежний, то буде переведений, а хто може якийсь час без кисню - то залишаться. То в нас одного перевели, а ми двоє лишилися. Жодної паніки не було.

Наразі госпіталь працює в штатному режимі. Чи повернуть хворих у шпиталь, або залишать у лікарнях Львова - наразі вирішуватимуть медики.