"Везунчик 2020 года": волонтер подхватил коронавирус, малярию и был дважды укушен коброй [ Редактировать ]
Источник: metro.co.uk
Волонтер из Великобритании Ян Джонс, работающий в Индии, едва выжил после серии неудач, которые свалились на него "за один присест".
Джонс заболел коронавирусом, попутно подхватил малярию с лихорадкой Денге, вдобавок был укушен очень ядовитой черной королевской коброй, в результате чего он был парализован и ослеп в реанимации, сообщает The New York Post.
49-летний Ян Джонс застрял в Джодхпуре, штат Раджастан, из-за карантина во время разразившейся пандемии. В Индию Джонс полетел отдохнуть после успешного лечения от рака, куда его направила благотворительная организация.
49-летний Ян Джонс
В начале марта волонтер там заразился коронавирусом, но с трудом выздоровел. Затем летом подхватил малярию и лихорадку Денге одновременно.
В октябре после выздоровления от коронавируса, малярии и лихорадки, Джонс, находясь на складе своей благотворительной организации, случайно наткнулся на смертельно опасную кобру, которая дважды укусила британца за руку.
"Мы поверить не могли, что столько несчастий свалилось на нашего отца в 2020 году. На данный момент его состояние стабильно. Однако у него остался паралич ног и слепота, которые, как мы надеемся, временные", - прокомментировал сын Яна Джонса.
Сейчас волонтер находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Однако сила воли этого человека и желание помогать людям дают ему силы бороться с болезнями и несчастьями.
Та самая королевская кобра после нападения на Джонса
В честь Джонса был открыт онлайновый сбор средств в помочь оплаты лечения, чтобы он выздоровел и в конечном итоге отправился домой, на остров Уайт в Великобритании. На текущий момент было собрано 12 750 фунтов стерлингов.
По данным National Geographic, королевская кобра способна за один укус убить слона или 20 человек. А Джонс получил целых два таких укуса и выжил.
Помимо того, что это одна из самых ядовитых змей в мире, она также самая длинная и может вырасти до 5 метров длину, что позволяет ей "вставать" на дыбы и смотреть в глаза взрослому человеку.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как во Львове от укуса змеи умер ребенок. В то же время ученые открыли болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу.
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