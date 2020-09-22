Стала известна болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу [ Редактировать ]
Люди, которые переболели лихорадкой денге, могут вырабатывать определенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора Мигеля Николелиса из американского университета Дьюка.
Ученому удалось выяснить, что в регионах, где ранее свирепствовала лихорадка денге, распространение COVID-19 идет гораздо более медленными темпами. Это свидетельствует об иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2.
Если предположение о взаимосвязи двух инфекций подтвердится, распространение коронавируса можно будет затормозить массовой вакцинацией от лихорадки денге.
Лихорадка денге - это флавивирус, переносимый комарами и москитами. Болезнь распространена в тропических и субтропических регионах мира. Симптомы заражения схожи с гриппом, однако без соответствующего лечения летальность у пациентов с тяжелой формой заболевания составляет 20%. Среди симптомов - высокая температура, головная боль, высыпания на коже, боли в мышцах и суставах.
В 2008 году в Рио-де-Жанейро отмечена крупнейшая за всю историю эпидемия этой болезни. С января по июнь в этом бразильском штате зарегистрировано более 162 тысяч случаев Денге, из них 123 - со смертельным исходом.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 2 884 новых случаев коронавируса, 59 человек умерли.
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