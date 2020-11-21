В центре Киева, 21 ноября, в годовщину начала Революции Достоинства, активисты вышли на автомарш к больнице "Феофания", где лечится от коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает PavlovskyNEWS в Telegram.

Стоит отметить, что активисты вышли против блокировки работы НАЗК и НАБУ, они недовольны планами властей по Донбассу, ходом борьбы с эпидемией коронавируса, а также уничтожением малого бизнеса.

Под зданием больницы люди кричали "Зелю геть!" и "Зелю на палю!", а также жгли фаеры и дымовые шашки.

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, полиция дежурила вокруг всей территории "Феофании" и в соседнем лесу.

Акция закончилась насыпанием асфальта на зеленый плакат с надписью "Зе" и изображением наручников. На плакат насыпали земли и куски асфальта, утрамбовали его ногами.

фото: vestiukr

На фоне активисты включили запись слов президента о равных правах на лечение от COVID-19 для всех, включая первых лиц государства.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.